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В Ростовской области после атаки беспилотников загорелся промсклад с топливом

В Ростовской области после атаки беспилотников загорелся промсклад с топливом
В Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на промскладе с топливом. ЧП случилось 18 августа в Пролетарске.

Около 01:00 на западе донского региона силами ПВО были сбиты беспилотники. Однако их обломки упали на территорию промышленного склада с топливом. Это и стало причиной пожара.

На место происшествия отправили пожарных. Через несколько часов атака повторилась. Тушение пришлось остановить на время. Спустя час спасатели вернулись к работе.
Фото: РостовРу
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