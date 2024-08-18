В Пролетарске пожар на складе дизельного топлива тушат больше 16 часов

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В Пролетарске пожар на складе с дизельным топливом тушат больше 16 часов. Огонь вспыхнул 18 августа после атаки БПЛА на Ростовскую область.Около 01:00 над юго-восточной частью Дона сбили два беспилотника. Их обломки упали на территорию склада с дизельным топливом. С этого момента пожарные устраняют возгорание.К сожалению, потушить пламя быстро невозможно. Это связано с продуктом горения. Чаны с топливом, как правило, охлаждают. Продукт горения выгорает, а пожар самоликвидируется. Чтобы ускорить процесс, пожарные постепенно снижают температуру резервуара, где хранилось топливо.Площадь возгорания, количество пожарных и техники на данный момент неизвестны. Главное управление МЧС по региону пока не предоставило официальных комментариев.