В праздничные выходные в Ростове запланированы городские мероприятия



В Ростове в ближайшие выходные запланированы городские мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.



Утром в субботу, 23 февраля, в Змиевской балке пройдёт возложение цветов на мемориальном комплексе «Памяти жертв фашизма». Начало - в 10 часов.



В это же время в парке культуры и отдыха им. Октября начнётся торжественный митинг. Позже, в 13 часов, здесь состоится концерт «Сегодня ваш праздник, мужчины».



В детском парке им. Вити Черевичкина для ростовчан подготовлена программа «А ну-ка, ребята!», которая начнётся в 13 часов.

В Левобережном парке пройдёт патриотическая встреча. Начало - в 17 часов.







Музей «Россия – моя история» приглашает на просмотр фильма «Неуловимые мстители». Начало показа - в 13 часов. В 14:30 начнется продолжение фильма «Неуловимые мстители» - «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».



В 17 часов для гостей здесь выступит казачий ансамбль «Донская песня».



В этот день можно будет взглянуть по-новому на Ростовский зоопарк. Его сотрудники проведут бесплатную экскурсию и расскажут о том, как зоопарк пережил военные годы. Сбор групп - в 11 и 14 часов у скульптуры «Олень».







Яркое событие пройдёт 24 февраля. В 10 часов в Кумженской роще состоится военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Ростова от немецко-фашистских захватчиков.



Кроме того, в историческом парке «Россия – моя история» можно будет посмотреть фильмы «Белое солнце пустыни», «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». Начало показа - в 12 часов.