Десятки падающих звёзд смогут увидеть ростовчане в декабре



Последний месяц 2019 года порадует жителей Ростовской области красивыми небесными явлениями. Дончане смогут увидеть мощные метеорные потоки Геминиды и Урсиды.



Геминиды называют потоком-гигантом, по количеству «падающих звёзд» он намного превосходит все остальные. Его можно наблюдать в первой половине декабря. Визуально он находится в созвездии Близнецов вблизи звезды Кастор. Своего максимума поток достигнет 13-14 декабря. Увы, в это время в небе будет полная Луна, которая засветит свод. Из-за этого не будет видно падающих звёзд.



Тем не менее любителям наблюдать за звёздным небом всё же повезёт — 22 и 23 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды из созвездия Малая Медведица. Он не такой яркий и плотный, как Геминиды, можно будет увидеть до 10 метеоров в час, тогда как Геминиды дарят до 120 метеоров в час.



Руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, что если повезёт с погодой, он вместе с коллегами и студентами будет наблюдать за потоками. По итогам наблюдения специалисты составляют отчёт, который отправляют в Страсбургский центр астрономических данных. Там учёные каждый год собирают данные с порядка 50 точек со всей планеты. Таким образом они получают полные сведения о ежегодных изменениях потоков.



Помимо этого, 26 декабря произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Луна будет находиться далеко от светила, так что закроет его не полностью, и жители Земли увидят «огненное кольцо». Затмение продлится менее четырёх минут, максимальная фаза наступит в 8:17. Его можно будет наблюдать в Приморском крае и южной части Сибири.