Вандалы разрушили памятный знак «Ростов – Нахичевань-на-Дону»

Фото: соцсети Георгия Багдыкова.

Вандалы разрушили памятный знак-указатель «Ростов – Нахичевань-на-Дону» в донской столице. Кадры сломанной таблички опубликовал в соцсетях краевед, писатель, врач Георгий Багдыков. На фото видно, что дощечка с указателем «Ростов» сломана. Неизвестные буквально оторвали ее.Исторический объект в 2023 году установило «Ростово-Нахичеванское общество любителей истории, литературы и искусств». Памятный знак расположен в парке имени Вити Черевичкина на Театральной площади. Именно там до 1928 года проходила граница двух городов − Ростово-Нахичеванская межа.— Еще год назад я считал себя счастливым человеком. Ведь сбылась моя многолетняя мечта. Я давно грезил об установке подобного знака. Хотелось, чтобы люди знали свою историю. Хотелось также, чтобы наш город был привлекателен для туристов, — поделился Георгий Багдыков.Памятный знак стал символом нерушимой дружбы двух братских народов − русского и армянского. Однако для вандалов это не имеет никакого значения. Не исключено, что объект по нелепой случайности оказался на пути выпившей компании.