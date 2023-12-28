28 декабря Ростов и Нахичевань-на-Дону объединили в один город
Комиссия при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета 28 декабря 1928 года рекомендовала Президиуму ВЦИК решение объединить Ростов и Нахичевань-на-Дону в город с названием Ростов-на-Дону. Горожанам стало известно об этом из газеты «Молот», в которой опубликовали официальное решение. Об интересных деталях этого исторического события рассказал в своем телеграм-канале ростовский врач, историк, краевед Георгий Багдыков.
Официальный документ, подписанный председателем ВЦИК Михаилом Калининым, звучал так: «О слиянии гг. Ростова и Нахичевани-н.Д. Северо-Кавказского края в один город с присвоением ему наименования Ростов-на-Дону и о выделении г. Ростова-на-Дону из состава Донского округа».
Ростов-на-Дону подчинялся Северо-Кавказскому краевому съезду Советов, а также крайисполкому на правах округа. Когда произошло объединение, население города составляло 350 тысяч человек.
Фото: Улица Станиславского. 1905-1909. Автор: ОП, Изд. Шерер, Набгольц и Ко, Москва - Ростов-на-Дону - Rostoff s/Don+ №№ на обороте, N 2.
После слияния новый район города носил название Нахичеванский. В 1929 году его переименовали в Пролетарский район. В 1961 году к Ростову-на-Дону присоединилась станица Александровская, которая стала частью Пролетарского района.
Георгий Багдыков отметил, что после объединения бывшая Нахичевань сохранила свой самобытный облик. Там сохранились памятники архитектуры. Например, здание Нахичеванского городского театра (сегодня – Театр юного зрителя), особняки Гайрабетова, Красильникова, Лусегена Попова, Сагирова, Кечекьяна.
Историк пишет в своей статье, что «пока еще в Нахичевани осталось немало домов, особняков, в которых жили известные люди, прославившие наш город, наш край. Эти люди заслуживают того, чтобы память о них была увековечена, чтобы на этих домах появились бы мемориальные доски... Вот тогда не стыдно будет показывать иностранным туристам наш город и нашу Нахичевань.
Гуляя по этому старому району Ростова, вы еще сможете увидеть дореволюционные особняки с коваными решетками и воротами... На стенах этих домов вы можете также обнаружить специальные кольца, к которым привязывали раньше лошадей.».
Фото: Нахичевань-на-Дону. Театральная площадь 1905-1909. Автор: Открытка изд. Авакова С. А.
Многие общественные деятели говорили о необходимости установить специальный знак, символизирующий дружбу между русским и армянским народами, на границе, которая проходила когда-то между двумя городами. В 2022 году символический указатель с надписями «Ростов-на-Дону – Нахичевань-на-Дону» установили в парке имени 1 Мая.
В 2023 году аналогичный указатель появился в парке имени Вити Черевичкина. Именно там проходила когда-то граница городов – Ростово-Нахичеванская межа.