28 декабря Ростов и Нахичевань-на-Дону объединили в один город

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Комиссия при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета 28 декабря 1928 года рекомендовала Президиуму ВЦИК решение объединить Ростов и Нахичевань-на-Дону в город с названием Ростов-на-Дону. Горожанам стало известно об этом из газеты «Молот», в которой опубликовали официальное решение. Об интересных деталях этого исторического события рассказал в своем телеграм-канале ростовский врач, историк, краевед Георгий Багдыков.Официальный документ, подписанный председателем ВЦИК Михаилом Калининым, звучал так: «О слиянии гг. Ростова и Нахичевани-н.Д. Северо-Кавказского края в один город с присвоением ему наименования Ростов-на-Дону и о выделении г. Ростова-на-Дону из состава Донского округа».Ростов-на-Дону подчинялся Северо-Кавказскому краевому съезду Советов, а также крайисполкому на правах округа. Когда произошло объединение, население города составляло 350 тысяч человек.После слияния новый район города носил название Нахичеванский. В 1929 году его переименовали в Пролетарский район. В 1961 году к Ростову-на-Дону присоединилась станица Александровская, которая стала частью Пролетарского района.Георгий Багдыков отметил, что после объединения бывшая Нахичевань сохранила свой самобытный облик. Там сохранились памятники архитектуры. Например, здание Нахичеванского городского театра (сегодня – Театр юного зрителя), особняки Гайрабетова, Красильникова, Лусегена Попова, Сагирова, Кечекьяна.Историк пишет в своей статье, что «пока еще в Нахичевани осталось немало домов, особняков, в которых жили известные люди, прославившие наш город, наш край. Эти люди заслуживают того, чтобы память о них была увековечена, чтобы на этих домах появились бы мемориальные доски... Вот тогда не стыдно будет показывать иностранным туристам наш город и нашу Нахичевань.Гуляя по этому старому району Ростова, вы еще сможете увидеть дореволюционные особняки с коваными решетками и воротами... На стенах этих домов вы можете также обнаружить специальные кольца, к которым привязывали раньше лошадей.».Многие общественные деятели говорили о необходимости установить специальный знак, символизирующий дружбу между русским и армянским народами, на границе, которая проходила когда-то между двумя городами. В 2022 году символический указатель с надписями «Ростов-на-Дону – Нахичевань-на-Дону» установили в парке имени 1 Мая.В 2023 году аналогичный указатель появился в парке имени Вити Черевичкина. Именно там проходила когда-то граница городов – Ростово-Нахичеванская межа.