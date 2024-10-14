В парке «Лога» из-за ветра остановили колесо обозрения

Фото: Парк Лога.

В Ростовской области в парке «Лога» временно приостановили работу колеса обозрения из-за сильного ветра. Об этом 13 октября сообщили сотрудники парка в своих социальных сетях.С целью обеспечения безопасности также отменили вечернее светомузыкальное шоу. На данный момент не сообщается о сроках возобновления работы фонтана и колеса обозрения. Вероятно, они возобновят свою работу с улучшением погодных условий.13 октября Ростовскую область накрыла непогода, сопровождаемая сильными порывами ветра, ливнями и грозами. Больше всего накрыло северные районы региона, где ураганный ветер повалил конструкции и оборвал электрические провода. В результате несколько тысяч жителей остались без электроэнергии. Например, в Донецке практически весь город остался без света из-за обрывов. Специалисты работали всю ночь над устранением аварий, но к утру им не удалось завершить всё.По информации Донэнерго, электричество будет восстановлено не ранее 12 часов 14 октября.