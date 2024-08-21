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В Новошахтинске от взрывной волны повреждено более десятка домов

В Новошахтинске от взрывной волны повреждено более десятка домов
Глава администрации Новошахтинска заявил о количестве домов, пострадавших от ракетной атаки. По словам Сергея Бондаренко, в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери.

- В настоящий момент проводится оценка уровня причиненного ущерба. С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества, - уточнил глава.

Напомним, одну ракету сбили ночью 21 августа над Новошахтинском Ростовской области. По первичной информации, разрушений в результате атаки не было. Когда информация об этом появилась в СМИ, владельцы пострадавших домов обратились к властям с просьбой помочь в восстановлении имущества.
Фото: Дондей.
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