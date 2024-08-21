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После ракетной атаки в Ростовской области выбило окна и двери в домах. О последствиях сбитой в регионе ракеты сообщил Василий голубев 21 августа.Ракету обнаружили и сбили в западной части региона около 01:00. К счастью, жертв и последствий падения обломков обнаружено не было.После падения обломков ракеты, произошел пожар на пустыре – там горела сухая растительность. Кроме того, в домах Новошахтинска повреждены оконные и дверные проемы.- Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества.