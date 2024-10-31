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В Ростовской области девушка на «Митсубиси» сбила пешехода

В Ростовской области девушка на «Митсубиси» сбила пешехода
В Октябрьском районе Ростовской области 20-летняя девушка сбила пешехода. Авария произошла 30 октября в поселке Каменоломни.

Девушка на «Митсубиси Лансер» двигалась по улице Крупской, 36. В какой-то момент на проезжую часть, там, где это запрещено, выбежал пешеход. Водитель не успела нажать на «тормоз» и сбила неизвестного.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешеход получил травмы. Его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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