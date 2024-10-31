На неработающие туалеты жалуются родители учеников гимназии №62 в Ростове

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В Ростовской области родители учеников Донской реальной гимназии № 62 жалуются на проблемы с работой туалетов. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на слова Елены Литвиненко, чьи дети посещают это учебное заведение.В учебном заведении на улице Крупской возникла неприятная ситуация. По словам одной из родительниц, в одном из туалетов работают только два из пяти имеющихся. Остальные по какой-то причине заклеены скотчем. Также она отметила, что в раковинах нет мыла. Родители считают условия для детей неудовлетворительными.- Я 24 сентября обращалась с жалобой в Управление образования, но, к сожалению, это не помогло решить проблему, — рассказала родительница.В апреле школа объявила тендер на ремонт дверей и паркета на сайте государственных закупок. Однако, по словам родительницы, ситуация в коридорах школы осталась прежней. Удивительно, но тендер уже завершен, а летние каникулы, во время которых можно было провести ремонт, уже закончились. Возможно, линолеум был постелен в другом помещении.Родители признают, что условия в школах были гораздо хуже 15 лет назад. Однако они хотят, чтобы их дети не стояли в длинных очередях в туалет и могли помыть руки после него с мылом.