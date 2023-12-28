В Новом году над Ростовской областью пронесется первый звездный дождь

Фото: Николай Дёмин.

Жители Ростовской области могут стать свидетелями первого в 2024 году астрономического явления. Метеорный поток Квадрантиды пронесется над регионом с 28 декабря по 12 января. Его пик приходится на 4 января. В эту ночь в атмосфере Земли сгорит больше всего частиц пылевого шлейфа.Предугадать активность Квадрантид непросто: она меняется год от года. Обычно можно наблюдать от 40 до 120 «падающих звезд». Однако бывали случаи, когда насчитывалось и по 200 метеоров.По словам заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина, этот поток отличается большим количеством слабых метеоров. Их наблюдательная скорость при этом средняя — около 40 километров в секунду.— Поток доступен для наблюдения со всей территории России. Все, что для этого требуется, — это ясная безоблачная погода, открытый горизонт и отсутствие засветки от городских огней, — цитирует эксперта DonDay.ru. — Однако в этом году наблюдениям помешает Луна в четвертой фазе (почти полнолуние).Астроном объяснил, что радиант потока находится в созвездии Волопас. Поэтому наблюдать его лучше всего ближе к утру. А в это время яркий спутник Земли не даст рассмотреть слабые метеоры.Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению, когда речь идет о родительском теле Квадрантид. Одни считают, что пылевой шлейф оставила комета, которая растратила основную часть массы, остыла и покрылась льдом. Другие склонны предполагать, что поток стал результатом распада астероида.