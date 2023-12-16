Над Ростовской областью пронесется последний в 2023 году звездопад — Урсиды
В небе над Ростовской областью пронесется последний яркий звездопад в этом году. Метеорный поток Урсиды можно будет увидеть с 17 по 26 декабря. Максимум его активности приходится в ночь на 22 декабря. Однако наблюдать завораживающее явление лучше ближе к рассвету.
— Смотреть поток лучше ранним утром, до восхода Солнца, — цитирует DonDay.ru заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина. — В полуночные часы может помешать Луна, которая находится в первой фазе четверти. Метеоры будет плохо видно из-за яркого источника света.
Еще одним важным фактором для астронаблюдений является безоблачное небо. На Дону вторая половина декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурной. Так что не стоит дожидаться пика активности потока. Как только выдастся безоблачная ночь, лучше сразу отправиться за город любоваться звездопадом.
— Среднее зенитное часовое число этого потока оценивается в 10-15 метеоров. Иными словами, наблюдатель, находящийся вдали от городских огней, насчитает за час на небе чуть больше десятка «падающих звезд», — добавил астроном из Ростова.
Поток Урсиды образован пылевым шлейфом кометы Туттля (8P/Tuttle). Последний раз небесное тело достигало перигелия (прим. — своей ближайшей к Солнцу точки орбиты) в августе 2021 года. В следующий раз она окажется близко к Земле в апреле 2035 года.