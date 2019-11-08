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В Новочеркасске осудили сотрудника СИЗО, снабжавшего заключённых зарядками для телефонов

В Новочеркасске осудили сотрудника СИЗО, снабжавшего заключённых зарядками для телефонов
Фото: clients-cdnnow.ru
Городской суд Новочеркасска вынес решение в отношении сотрудника следственного изолятора. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий».

Заранее договорившись с одним из арестованных, обвиняемый пронес на территорию СИЗО четыре зарядных устройства и USB-кабель. Однако передать товар заказчику не удалось. Запрещённые предметы изъяли во время досмотра.

В содеянном сотрудник СИЗО раскаялся и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения заседания. Мужчину осудили на год лишения свободы условно.

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