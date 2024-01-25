В Новочеркасске нашли живой 56-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Новочеркасске прекратили поиски 56-летней женщины. Татьяну Беловол нашли живой.
Горожанка ушла из дома накануне Нового года, 30 декабря. Женщина не отвечала на звонки и сообщения. Родные и друзья не знали, куда она могла отправиться. Они бросились на поиски Татьяны, но все безрезультатно.
В отчаянии родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Неравнодушные люди распространяли в соцсетях ориентировку на пропавшую.
Спустя три недели, 25 января, стало известно, что женщину нашли живой. Где все это время находилась Татьяна и почему не выходила на связь, выясняют правоохранители.