Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новочеркасске нашли живой 56-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Новочеркасске нашли живой 56-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Новочеркасске прекратили поиски 56-летней женщины. Татьяну Беловол нашли живой.

Горожанка ушла из дома накануне Нового года, 30 декабря. Женщина не отвечала на звонки и сообщения. Родные и друзья не знали, куда она могла отправиться. Они бросились на поиски Татьяны, но все безрезультатно.

В отчаянии родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Неравнодушные люди распространяли в соцсетях ориентировку на пропавшую.

Спустя три недели, 25 января, стало известно, что женщину нашли живой. Где все это время находилась Татьяна и почему не выходила на связь, выясняют правоохранители.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.