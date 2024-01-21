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В Новочеркасске разыскивают 56-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Новочеркасске разыскивают 56-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Новочеркасске без вести пропала 56-летняя женщина. О местонахождении Татьяны Беловол ничего не известно с 30 декабря 2023 года.

Накануне праздничных выходных горожанка ушла из дома и не вернулась. Женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. Друзья и знакомые не знали, куда она могла отправиться. Родственники пытались найти Татьяну самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Пропавшая — худая женщина ростом 178 сантиметров, с голубыми глазами и светло-русыми волосами.

Если вы видели Татьяну Беловол или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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