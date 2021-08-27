В начале осени тысячи ростовчан останутся без света

В Ростове в начале осени тысячи горожан останутся без света. График отключений представили сотрудники Донэнерго.В понедельник, 30 августа, с утра и до вечера обесточат дома жителей переулка Карьерного, со 2 по 12 дом, улиц Рыльского, с 3 по 7 и со 2 по 24, Горсоветской, с 40 по 68 и с 57 по 79, Новостроевской, со 173 по 219 и со 182 по 230, Книжной, со 177 по 217 и со 196 по 248, переулков Гарибальди, с 35 по 81 и с 28 по 78, Руднева, с 59 по 73 и с 54 по 78, Защитного, с 14 по 18 и с 17 по 21, Кавалерийского, 8, 16/72 и 11/57, улиц Межевой, со 2 по 78 и с 1 по 87, Нагорной, с 1 по 71 и со 2 по 86, Профсоюзной, с 6 по 98, переулков Солдатского, с 1 по 14, Ярославского, с 24 по 26, с 27 по 29 и 19/72.На следующий день, 31 августа, за день до праздника, без электричества останутся ростовчане, живущие на улицах Тракторной, с 36 по 48, 48Б, 48И и с 41 по 79, Борисоглебской, с 52 по 72 и с 75 по 93, Иловайской, с 31 по 51 и с 36 по 64, Вавилова, со 2 по 6/1, Волокаламской, 1/99, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 4-8А, Шеболдаева, 97, 97/2, 101, Дачной, 2Б, в переулках Технологическом, 8, Экскаваторном и Курильском, Богачева, 17-33, 38-50, Казачьем, 44-58 и 31, на улицах Войкова, 1-45, 2-20, Портовой, 499-541, Ченцова, 4-10, Налбандяна, 1-25, 2-22, Мурлычева, 7-27, 6-26, 20-я Линия, 8-14, 7-11, 22-я Линия 16-42, 9-43, 24-я Линия 1-23, 2-18 и площади Базарной, 4Б.В сам День знаний, в первый день осени, отключения ожидают жителей улицы Станиславского, 183-209, 250-278 и переулка Нахичеванского, 2-10, 1-9. Там электричества не будет 1 и 2 сентября без включения на ночь. Только до вечера без света останутся улицы Российская, 1, 2-14, Курчатова, 2, 2а, 2б, Байкальская, 41-143, 38-148, Дарвина, 21-83, 36-96, Доватора, 118, 126, 137, 155, 142-148, с 149 по 157, 140а, 142а, 187-189 и с 175 по 183, Долгожданная, 8-22, Издательская, 43/24, Лесная, 122-158 и с 149 по 161.Также 1 сентября обесточенными останутся улицы Линейная, 39-155, 42-166, Лучевая, 1-71, 2-76, Мадояна, 202, 224-240, 205-245, Необычная, 1, Песчанокопская, 1-53, 2-56, Сормовская, 121-127, 134-136, Туманная, 4-10, 3-15, 16-18, Карпатская, 37-91, 40-90, Ковалевской, 45-77, 44-84, Лобачевского, 30-108, 51-99, Маршальская, 46-72, 88, Семипалатинская, 39-113, 44-82, 139-143, Щедрая, 7, Днепростроевская, 120-134, 101-117, Кочубея, 52-74, Международная, 60-72, 57-65 и Черкесская, 51-75 и с 46 по 78.Все отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Ростовчанам с детьми следует заранее распланировать подготовку к Дню знаний. Иначе отключения света могут испортить праздник.