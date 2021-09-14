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В Морозовске мать с 15-летней дочерью подозреваются в краже денег у знакомого

В Морозовске мать с 15-летней дочерью подозреваются в краже денег у знакомого
В Морозовске мать с 15-летней дочерью подозревают в краже денег с банковского счета знакомого. Об этом стало известно 16 сентября.

По версии следствия, жительница Милютинского района вместе с дочерью-подростком почти пять лет крала деньги у знакомого (с сентября 2016-го по февраль 2021 года). Они списывали средства с его банковского счета на свои карты через перевод онлайн. За все это время им удалось украсть более полумиллиона рублей.

Когда мужчина обнаружил, что у него пропадают деньги, то обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета».

- В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям матери 15-летней девочки в части вовлечения несовершеннолетней дочери в совершение преступления, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
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