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В Ростовской области начальника почты подозревают в краже около 200 тысяч рублей со счетов пенсионеров

В Ростовской области начальника почты подозревают в краже около 200 тысяч рублей со счетов пенсионеров
В Ростовской области 35-летняя начальница почтового отделения поселка Двуречье подозревается в краже, присвоении и растрате денег пенсионеров. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в мошеннических операциях с целью выведения денег с банковских карт пенсионеров.

Подозреваемая предложила 94-летней местной пенсионерке открыть вклад в одном из банков и перевести на него все накопления. Доверчивая пожилая женщина внесла все свои сбережения в размере 100 тысяч рублей.

Сделав дубликат карты, подозреваемая отключила мобильный банк и вывела все деньги со счета. Родственники пенсионерки обратились в полицию, как только проверили счет бабушки.

Не только пенсионерка пострадала от мошенничества начальницы почты. Жертвой махинаций стал и местный пожилой мужчина - с его счета исчезло 78 тысяч рублей. Как сообщили в УФПС Ростовской области, женщину уволили сразу после выявления факта кражи. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За присвоение и растрату денег ей грозит до двух лет тюрьмы, за кражу с банковской карты - до шести.

- Уголовное дело взято на контроль, - сообщил прокурор Кагальницкого района Ростовской области Александр Коростылев.

На клиентах компании происшествие не отразилось, обязательства перед ними выполняются в полном объеме.

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