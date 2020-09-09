В Ростовской области начальника почты подозревают в краже около 200 тысяч рублей со счетов пенсионеров

В Ростовской области 35-летняя начальница почтового отделения поселка Двуречье подозревается в краже, присвоении и растрате денег пенсионеров. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в мошеннических операциях с целью выведения денег с банковских карт пенсионеров.Подозреваемая предложила 94-летней местной пенсионерке открыть вклад в одном из банков и перевести на него все накопления. Доверчивая пожилая женщина внесла все свои сбережения в размере 100 тысяч рублей.Сделав дубликат карты, подозреваемая отключила мобильный банк и вывела все деньги со счета. Родственники пенсионерки обратились в полицию, как только проверили счет бабушки.Не только пенсионерка пострадала от мошенничества начальницы почты. Жертвой махинаций стал и местный пожилой мужчина - с его счета исчезло 78 тысяч рублей. Как сообщили в УФПС Ростовской области, женщину уволили сразу после выявления факта кражи. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За присвоение и растрату денег ей грозит до двух лет тюрьмы, за кражу с банковской карты - до шести.- Уголовное дело взято на контроль, - сообщил прокурор Кагальницкого района Ростовской области Александр Коростылев.На клиентах компании происшествие не отразилось, обязательства перед ними выполняются в полном объеме.