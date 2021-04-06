В Ростовской области мать с дочерью задушили знакомого и сожгли его тело

Вечерние посиделки семьи из Шахт закончились трагедией. В одном из домов в переулке Косиора мать с дочерью расправились со своим знакомым. Подробности убийства рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось 4 апреля. Женщина выпивала со своей дочерью спиртное. С ними был 51-летний мужчина. В какой-то момент женщины стали ругаться с гостем. Мать с дочерью схватили полотенце и набросили на шею оппоненту. Чтобы перекрыть доступ кислорода, они набросили на голову гостя полиэтиленовый пакет, и задушили его. Мужчина скончался от асфиксии.Но и на этом представительницы, так называемого слабого пола, не остановились. Они погрузили тело убитого в тачку и вывезли в посадку. В безлюдном месте они подожгли труп и вернулись домой. Наутро их задержала полиция.- В отношении арестованных было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц», - сообщили в ведомстве.