В Ростовской области могилу ветерана ВОВ завалили мусором и ветками

Фото: КВУ

В Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и ветками. Инцидент произошел в городе Шахты накануне Дня Победы.Перед праздником местный житель пришел к Аллее Героев на центральное кладбище, чтобы навестить могилу дедушки и бабушки. На месте захоронения оказалась стихийная свалка. Кто сложил рядом с надгробием горы мусора и сухих веток, неизвестно.Согласно информации издания «КВУ», внук ветерана обратился в департамент городского хозяйства, чтобы решить проблему. Там якобы заявили, что не могут помочь из-за отсутствия средств на уборку.