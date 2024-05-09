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В Ростовской области могилу ветерана ВОВ завалили мусором и ветками

В Ростовской области могилу ветерана ВОВ завалили мусором и ветками
В Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и ветками. Инцидент произошел в городе Шахты накануне Дня Победы.

Перед праздником местный житель пришел к Аллее Героев на центральное кладбище, чтобы навестить могилу дедушки и бабушки. На месте захоронения оказалась стихийная свалка. Кто сложил рядом с надгробием горы мусора и сухих веток, неизвестно.

Согласно информации издания «КВУ», внук ветерана обратился в департамент городского хозяйства, чтобы решить проблему. Там якобы заявили, что не могут помочь из-за отсутствия средств на уборку.
Фото: КВУ
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