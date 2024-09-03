В Миллерово аварийные ступеньки у входа в школу угрожают безопасности детей

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В городе Миллерово Ростовской области опасные ступеньки мешают детям зайти в лицей № 7. Родители невероятно возмущены тем, что за все лето лестницу не привели в порядок.- Центральные ступени школы за все лето не отремонтированы, а огорожены красной лентой. Дети вынуждены проходить в школу сбоку, по узкому железному трапу! Как такое возможно?! Это просто недопустимо! - возмущается один из родителей.На фотографиях видно, что на ступеньках нет плитки, только разрушенный бетон. Со стен здания осыпаются штукатурка и краска. Страшно представить, что происходит в школьных кабинетах.Родители сообщают, что состояние лицея настолько плохое, что соответствующие ведомства должны были не допустить его к работе. Неясно, как проходила проверка готовности учебного заведения к началу учебного года.