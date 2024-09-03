Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Миллерово аварийные ступеньки у входа в школу угрожают безопасности детей

В Миллерово аварийные ступеньки у входа в школу угрожают безопасности детей
В городе Миллерово Ростовской области опасные ступеньки мешают детям зайти в лицей № 7. Родители невероятно возмущены тем, что за все лето лестницу не привели в порядок.

- Центральные ступени школы за все лето не отремонтированы, а огорожены красной лентой. Дети вынуждены проходить в школу сбоку, по узкому железному трапу! Как такое возможно?! Это просто недопустимо! - возмущается один из родителей.

На фотографиях видно, что на ступеньках нет плитки, только разрушенный бетон. Со стен здания осыпаются штукатурка и краска. Страшно представить, что происходит в школьных кабинетах.

Родители сообщают, что состояние лицея настолько плохое, что соответствующие ведомства должны были не допустить его к работе. Неясно, как проходила проверка готовности учебного заведения к началу учебного года.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.