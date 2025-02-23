В Ростове люди массово жалуются на отсутствие отопления в метель

Фото: РостовРу

В Ростове сотни людей мёрзнут в холодных квартирах из-за отсутствия отопления. Горожане оставляют жалобы в телеграм-канале и. о. главы администрации города Александра Скрябина.По словам ростовчан, теплоснабжение отключили в домах Левенцовского микрорайона, на улице Текучева и Еляна. Кто-то сидит без отопления уже второй день.Администрация города сообщила, что тепло вернут в некоторые дома уже 24 февраля. Но большинство жалоб остались без ответа.Вероятно, многим горожанам предстоит провести не самую простую ночь. Из-за мороза до -8 градусов людям придётся обогревать свои дома с помощью дополнительных приборов. Это, в свою очередь, может создать пожароопасную обстановку.