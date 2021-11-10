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В Красном Сулине школьница пойдет под суд за избиение и насилие над девушкой

В Красном Сулине школьница пойдет под суд за избиение и насилие над девушкой
В Красном Сулине 15-летняя девочка предстанет перед судом. Ее обвиняют в насилии и избиении школьницы.

Вопиющий случай произошел в июле. Как сообщал Rostov.ru, девочка-подросток привела в заброшенное здание 17-летнюю знакомую. Там она жестоко избивала и душила девушку, требуя от нее извинений. В чем была виновата пострадавшая, неизвестно. Тем не менее девушка просила прощения, прикрываясь от ударов руками. Этого оказалось недостаточно жестокому подростку. Школьница заставила знакомую снять одежду и совершила над ней действия сексуального характера. Происходящее снимали на камеру. Ролик быстро разлетелся по всем соцсетям и привлек внимание взрослых.

Жители Ростовской области сразу создали петицию, чтобы добиться наказания малолетней преступницы. Автор предложения отметил, что пострадавшая девочка - инвалид. Петицию поддержали сотни людей. В результате подростка задержали и завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенного в отношении несовершеннолетнего».

Школьница полностью признала вину и отправилась под домашний арест.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: соцсети.
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