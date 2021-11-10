В Красном Сулине школьница пойдет под суд за избиение и насилие над девушкой
В Красном Сулине 15-летняя девочка предстанет перед судом. Ее обвиняют в насилии и избиении школьницы.
Вопиющий случай произошел в июле. Как сообщал Rostov.ru, девочка-подросток привела в заброшенное здание 17-летнюю знакомую. Там она жестоко избивала и душила девушку, требуя от нее извинений. В чем была виновата пострадавшая, неизвестно. Тем не менее девушка просила прощения, прикрываясь от ударов руками. Этого оказалось недостаточно жестокому подростку. Школьница заставила знакомую снять одежду и совершила над ней действия сексуального характера. Происходящее снимали на камеру. Ролик быстро разлетелся по всем соцсетям и привлек внимание взрослых.
Жители Ростовской области сразу создали петицию, чтобы добиться наказания малолетней преступницы. Автор предложения отметил, что пострадавшая девочка - инвалид. Петицию поддержали сотни людей. В результате подростка задержали и завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенного в отношении несовершеннолетнего».
Школьница полностью признала вину и отправилась под домашний арест.
- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.