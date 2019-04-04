В конкурсе «Мисс Россия-2019» примут участие две уроженки Ростовской области



Ростовчанка и жительница Азова представят донской регион на всероссийском конкурсе «Мисс Россия-2019». С 5 апреля стартовало голосование на звание самой красивой россиянки в 2019 году.



Всего на конкурс подали заявки 50 красавиц со всей страны. Среди них - 20-летняя Алина Санько из Азова и 20-летняя ростовчанка Елена Разникова. Девушки разместили свои анкеты на официальном сайте конкурса, где рассказали немного о себе.



Например, Алина Санько очень любит искусство и планирует организовывать поэтические вечера. Елена Разникова тоже очень творческая девушка. Все свободное время она проводит на музыкальной студии, где читает рэп.



По итогам первого голосования будут отобраны 10 участниц, набравших наибольшее количество голосов. 13 апреля станет известно имя победительницы.