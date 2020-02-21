Ростовчанин пытался пронести в колонию Новочеркасска сигареты с наркотиками
Жителя Ростова задержали при попытке пронести в исправительную колонию № 14 в Новочеркасске запрещённые вещества.
Ростовчанин прибыл на КПП 25 февраля. Во время досмотра его передачи служебная собака почувствовала наркосодержащие вещества.
- В сигаретах сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета, предположительно наркотического содержания, общей массой около 12 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.
По данному факту начата проверка. Нарушитель и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.