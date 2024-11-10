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В хуторе Ростовской области пообещали дать воду спустя восемь дней

В хуторе Ростовской области пообещали дать воду спустя восемь дней
В Ростовской области жителям хутора Коминтерн пообещали дать воду спустя восемь дней. Ситуацию прокомментировал глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло.

Жители хутора с 2 ноября сообщают о проблеме с водоснабжением в их населенном пункте. Им объяснили, что в скважине произошла поломка, но уже больше недели никто не приезжал, чтобы ее починить.

Люди оказались в безвыходной ситуации и обратились за помощью к средствам массовой информации. Они собрались у сломанной скважины и записали видеообращение.

- В нашем хуторе живут многодетные семьи, участники специальной военной операции, ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями. Мы не можем их искупать. Мы живём в 21-м веке, хотя и в забытом богом селе. Просим о помощи! — обратились люди.

После публикации Donday власти обратили внимание на проблему.

- Ситуация с отсутствием водоснабжения в хуторе Коминтерн взята на личный контроль. Бригада работает, поставлена задача до конца дня устранить неполадки и обеспечить подачу воды. Организован подвоз воды по улицам, — сообщил Сергей Сягайло.
Фото: Скрин с видео
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