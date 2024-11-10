В хуторе Ростовской области пообещали дать воду спустя восемь дней

Фото: Скрин с видео

В Ростовской области жителям хутора Коминтерн пообещали дать воду спустя восемь дней. Ситуацию прокомментировал глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло.Жители хутора с 2 ноября сообщают о проблеме с водоснабжением в их населенном пункте. Им объяснили, что в скважине произошла поломка, но уже больше недели никто не приезжал, чтобы ее починить.Люди оказались в безвыходной ситуации и обратились за помощью к средствам массовой информации. Они собрались у сломанной скважины и записали видеообращение.- В нашем хуторе живут многодетные семьи, участники специальной военной операции, ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями. Мы не можем их искупать. Мы живём в 21-м веке, хотя и в забытом богом селе. Просим о помощи! — обратились люди.После публикации Donday власти обратили внимание на проблему.- Ситуация с отсутствием водоснабжения в хуторе Коминтерн взята на личный контроль. Бригада работает, поставлена задача до конца дня устранить неполадки и обеспечить подачу воды. Организован подвоз воды по улицам, — сообщил Сергей Сягайло.