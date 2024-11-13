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Полицейский покончил с собой в Ростовской области

Полицейский покончил с собой в Ростовской области
В городе Миллерово сотрудник полиции покончил с собой. Тело правоохранителя обнаружили в его же квартире 12 ноября.

В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что сотрудник сам себе нанес смертельное ранение. По факту произошедшего проводится служебная проверка.
Фото: Ростов.Ру
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