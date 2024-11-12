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В центре Ростова машина протаранила мясной магазин

В центре Ростова машина протаранила мясной магазин
В центре Ростова водитель легковушки влетел в мясной магазин. Инцидент случился утром 12 ноября на перекрестке. 

В интернете появилась видеозапись необычной аварии. На перекрестке улицы Максима Горького и Крепостного переулка иномарка влетела в кирпичный мясной магазин. На место аварии даже приехал реанимационный автомобиль.

По данным управления ГИБДД по региону, в результате инцидента никто не пострадал. Были повреждены только капот автомобиля и уличная урна.

Горожане пытаются выяснить причины аварии. Некоторые предполагают, что водитель мог почувствовать себя плохо, так как на автомобиле наклеен знак «Инвалид». 
Фото: соцсети
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