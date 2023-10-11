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В ходе спецоперации погиб 41-летний житель Батайска

В ходе спецоперации погиб 41-летний житель Батайска
Во время спецоперации погиб 41-летний мужчина из Ростовской области. Александр Субботин получил смертельное ранение 5 октября.

Боец был родом из Батайска. Он окончил школу №99, отслужил в армии и вернулся в родной город. Несколько лет назад мужчина переехал в село Кулешовку Азовского района.

В сентябре 2022 года Александр отправился на передовую добровольцем. В начале октября мужчина получил ранение, выполняя боевую задачу. Бойца госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.
Фото: Батайск-город.
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