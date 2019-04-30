В донской столице у Парамоновских складов обрушилась стена



В Ростове-на-Дону у Парамоновских складов обрушилась одна из кирпичных стен. По словам очевидцев, очень похоже, что целостность конструкции была нарушена специально. Об этом сообщили в популярной социальной сети 2 мая.



Знаменитый среди ростовчан памятник архитектуры федерального значения – Парамоновские склады - продолжает исчезать на глазах. Теперь разрушилась одна из стен, где раньше был небольшой сквозной проход.



Автор публикации отмечает, что кто-то мог приложить руку к этому и спровоцировать обрушение. Кроме того, активист добавил о нашествии вандалов, которые разбирают старинную кладку и воруют кирпичи.



В Интернете люди встали на защиту дорогого всем ростовчанам памятника. Так, Александр Иванов пишет, что совсем скоро Парамоны будут существовать только в нашей памяти.



- Те, кого нельзя называть, опять победили. Не дали им снести наше наследие, но они растащат его по камушку.



Стоит отметить, что в 2017 году компания «Алмо-Ойл», специализирующаяся на оптовой торговле топливом, стала победителем аукциона по реализации Парамоновских складов. Изначально лот оценивался в 8,85 миллиона рублей, однако позже сумма за восемь зданий, семь из которых являются объектами культурного наследия, и участок площадью 13 тысяч квадратных метров ушли с молотка за 13,95 млн.



Жители города не раз выступали против разрушения необычного памятника архитектуры XIX века. Ростовчане просили администрацию города пересмотреть проект «реновации» складов и сохранить общественный бассейн. Но в 2016 году, несмотря на все усилия активистов, дамба, которая останавливала родниковую воду и образовывала место для купания, была разрушена.