В донском приюте «Матронин дом» организовали производство по пошиву тапочек
Жилые комнаты, кухня, молельный уголок, а теперь и небольшой цех по пошиву тапочек вмещает донской приют «Матронин дом» в посёлке Шолоховском.
Учреждение, появившиеся по инициативе одного единственного человека, с самого основания стремилось к самообеспечению. Спустя восемь лет приют практически полностью живёт на собственные средства.
- Мы продолжаем получать помощь от наших благотворителей. В основном это люди, которые с самого начала нам помогали, - рассказывает основатель приюта, коренная ростовчанка Ольга Пивоварова. – На мою карту приходят разные суммы. Кто-то 10 тысяч пришлёт, кто-то - 500 рублей, но большую часть средств мы зарабатываем сами.
Ольге Николаевне удалось договориться с крупным предприятием в Ставропольском крае. Фабрика обеспечила приют заказами. Теперь за швейными машинками трудятся не только подопечные социального центра, сама Ольга и её супруг, но и жители посёлка. В помещении бывшего общежития, где располагается «Матронин дом», оборудовано 30 рабочих мест.
Как и большинство предприятий Дона, работу цеха временно пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Ольга Пивоварова подала документы на субсидию, чтобы получить помощь от государства за время вынужденного простоя.
Донской ковчег
Сейчас в приюте живут 18 человек. В основном это обездоленные старики. У каждого - своя судьба. Кто-то всю жизнь был одинок и в старости заботиться о нём некому. Кто-то освободился из тюрьмы и оказался никому не нужен…
Ещё одна постоялица - молодая мама с годовалым малышом. К слову, женщины с детьми становятся частыми жильцами приюта. Они либо сами сбегают от мужей-тиранов, либо те выгоняют несчастных вместе с малышами на улицу в чём мать родила.
- Истории случаются самые разные, с чем нам только тут не приходилось сталкиваться. Бывает, когда женщина сама виновата, что не смогла жить в семье: не убирала, не готовила, о муже не заботилась. Таких мы берём на перевоспитание, - смеётся Ольга. – У нас без работы никто не сидит. Один на кухне трудится, другой за хозяйством следит, третий уборкой занимается. Все при деле. Вот так месяц женщина пожила у нас, и муж её не узнал. Всё научилась делать.
Ежемесячно на содержание приюта требуется порядка 150 тысяч рублей. Львиная доля этих средств уходит на «коммуналку». Содержание двухэтажного здания обходится в 100 тысяч рублей. Ещё примерно 40-50 тысяч рублей - на продукты. Иногда помогают местные жители. Соседи приносят выращенные на огороде овощи. Одна семейная пара постоянно жертвует сахар.
- Деньги нужны на оплату штрафов, пени и госпошлины, которые я плачу, чтобы восстановить документы своим подопечным. Большинство людей, которые к нам попадают, не имеют на руках ни одной бумаги. Без паспорта они не могут ни получить пенсию, ни оформить пособие, ни устроиться в дом престарелых или социальный центр.
Оформив документы, мамочки получают материнский капитал. На эти деньги покупают квартиры здесь же, в посёлке, они тут дешёвые. Так постепенно становятся на ноги и покидают приют. За восемь лет таких случаев было немало.
«У нас одно дело - трудиться и молиться»
Постояльцы порой даже не догадываются, какие проблемы приходится решать хозяйке приюта. У этой с виду очень доброй и совершенно беззащитной женщины железный характер. Пока ставили на ноги «Матронин дом», Ольга перенесла два инсульта. Ежедневно ей приходится думать о том, чем накормить, во что одеть и чем занять своих подопечных, особенно малышей. Порой в приюте их бывало больше десятка.
- Приют никогда не страдал, страдали я и моя семья, - говорит Ольга. – Но с Божьей помощью все проблемы решали.
В прошлом году купили в кредит «ГАЗель». Но в последние месяцы возникли финансовые трудности. Выплачивать заем стало нечем. Теперь за Ольгой «гоняются» коллекторы.
- У нас есть одно дело - трудиться и молиться, - не унывает ростовчанка. – Потихоньку выберемся и из этого кризиса.
Ольга верит, что её делу помогает покровительница приюта - Святая Матрона Московская, в честь которой и назван приют.
Трамплин в новую жизнь
Основательница приюта Ольга Пивоварова
«Матронин дом» - единственный на Дону. Здесь примут любого, кто оказался в беде, с паспортом и без него. В 2014 году в учреждении приютили 500 беженцев из Украины.
Для большинства приют становится трамплином в новую жизнь. Тут не будут задавать лишних вопросов: дадут чашку горячего супа, крышу над головой и время оправиться от невзгод.