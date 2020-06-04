В донском приюте «Матронин дом» организовали производство по пошиву тапочек

Основательница приюта Ольга Пивоварова

Жилые комнаты, кухня, молельный уголок, а теперь и небольшой цех по пошиву тапочек вмещает донской приют «Матронин дом» в посёлке Шолоховском.Учреждение, появившиеся по инициативе одного единственного человека, с самого основания стремилось к самообеспечению. Спустя восемь лет приют практически полностью живёт на собственные средства.Ольге Николаевне удалось договориться с крупным предприятием в Ставропольском крае. Фабрика обеспечила приют заказами. Теперь за швейными машинками трудятся не только подопечные социального центра, сама Ольга и её супруг, но и жители посёлка. В помещении бывшего общежития, где располагается «Матронин дом», оборудовано 30 рабочих мест.Как и большинство предприятий Дона, работу цеха временно пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Ольга Пивоварова подала документы на субсидию, чтобы получить помощь от государства за время вынужденного простоя.Сейчас в приюте живут 18 человек. В основном это обездоленные старики. У каждого - своя судьба. Кто-то всю жизнь был одинок и в старости заботиться о нём некому. Кто-то освободился из тюрьмы и оказался никому не нужен…Ещё одна постоялица - молодая мама с годовалым малышом. К слову, женщины с детьми становятся частыми жильцами приюта. Они либо сами сбегают от мужей-тиранов, либо те выгоняют несчастных вместе с малышами на улицу в чём мать родила.Ежемесячно на содержание приюта требуется порядка 150 тысяч рублей. Львиная доля этих средств уходит на «коммуналку». Содержание двухэтажного здания обходится в 100 тысяч рублей. Ещё примерно 40-50 тысяч рублей - на продукты. Иногда помогают местные жители. Соседи приносят выращенные на огороде овощи. Одна семейная пара постоянно жертвует сахар.Оформив документы, мамочки получают материнский капитал. На эти деньги покупают квартиры здесь же, в посёлке, они тут дешёвые. Так постепенно становятся на ноги и покидают приют. За восемь лет таких случаев было немало.Постояльцы порой даже не догадываются, какие проблемы приходится решать хозяйке приюта. У этой с виду очень доброй и совершенно беззащитной женщины железный характер. Пока ставили на ноги «Матронин дом», Ольга перенесла два инсульта. Ежедневно ей приходится думать о том, чем накормить, во что одеть и чем занять своих подопечных, особенно малышей. Порой в приюте их бывало больше десятка.В прошлом году купили в кредит «ГАЗель». Но в последние месяцы возникли финансовые трудности. Выплачивать заем стало нечем. Теперь за Ольгой «гоняются» коллекторы.Ольга верит, что её делу помогает покровительница приюта - Святая Матрона Московская, в честь которой и назван приют.«Матронин дом» - единственный на Дону. Здесь примут любого, кто оказался в беде, с паспортом и без него. В 2014 году в учреждении приютили 500 беженцев из Украины.Для большинства приют становится трамплином в новую жизнь. Тут не будут задавать лишних вопросов: дадут чашку горячего супа, крышу над головой и время оправиться от невзгод.