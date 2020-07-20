В донском аэропорту Платов снова прошла эвакуация

Платов эвакуировали из-за сообщения об опасности. 22 июня около 12 часов всех пассажиров и персонал попросили покинуть здание аэропорта. Информацию о происшествии подтвердили сотрудники пресс-службы воздушного причала.Эвакуация произошла из-за сообщения об опасном предмете. Как только люди покинули здание, началась проверка. Спустя несколько часов работы экстренной службы пассажиры и персонал вернулись в здание аэропорта.- Ничего подозрительного найдено не было,- сообщили в пресс-службе Платова.Напомним, это уже третья эвакуация за последние две недели. Сообщения о минировании здания поступали 14 и 16 июля, однако угроза взрыва также не подтвердилась.