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В донском аэропорту Платов снова прошла эвакуация

В донском аэропорту Платов снова прошла эвакуация
Платов эвакуировали из-за сообщения об опасности. 22 июня около 12 часов всех пассажиров и персонал попросили покинуть здание аэропорта. Информацию о происшествии подтвердили сотрудники пресс-службы воздушного причала.

Эвакуация произошла из-за сообщения об опасном предмете. Как только люди покинули здание, началась проверка. Спустя несколько часов работы экстренной службы пассажиры и персонал вернулись в здание аэропорта.

- Ничего подозрительного найдено не было,- сообщили в пресс-службе Платова.

Напомним, это уже третья эвакуация за последние две недели. Сообщения о минировании здания поступали 14 и 16 июля, однако угроза взрыва также не подтвердилась.

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