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Из ростовского аэропорта опять эвакуируют пассажиров и персонал

Из ростовского аэропорта опять эвакуируют пассажиров и персонал

В Ростове-на-Дону из аэропорта снова эвакуируют персонал и пассажиров. Информацию подтвердили в пресс-службе Платова. За неделю это уже второй случай.

Выводить людей на улицу начали 16 июля в обед. Жители и гости региона стоят на безопасном расстоянии у входа в аэропорт. Многие люди переживают, что из-за непонятного форс-мажора они не успеют на транзитный рейс.

По информации работников Платова, эвакуация происходит из-за проверочных мероприятий.

Как сообщалось ранее, 14 июля в ростовский аэропорт поступило сообщение о том, что в здании находится бомба. Однако во время проверки спецслужбы не нашли взрывоопасных предметов.

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