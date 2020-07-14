Из ростовского аэропорта опять эвакуируют пассажиров и персонал

В Ростове-на-Дону из аэропорта снова эвакуируют персонал и пассажиров. Информацию подтвердили в пресс-службе Платова. За неделю это уже второй случай.Выводить людей на улицу начали 16 июля в обед. Жители и гости региона стоят на безопасном расстоянии у входа в аэропорт. Многие люди переживают, что из-за непонятного форс-мажора они не успеют на транзитный рейс.По информации работников Платова, эвакуация происходит из-за проверочных мероприятий.Как сообщалось ранее, 14 июля в ростовский аэропорт поступило сообщение о том, что в здании находится бомба. Однако во время проверки спецслужбы не нашли взрывоопасных предметов.