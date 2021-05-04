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В День Победы в Ростове пустят праздничный экскурсионный трамвай

В День Победы в Ростове пустят праздничный экскурсионный трамвай
В Ростове пустят праздничный трамвай с открытой платформой в День Победы. Транспорт будет курсировать 9 мая с 13 до 17 часов по трамвайным маршрутам №1 и №10.

Увидеть экскурсионный трамвай можно на площади Мичурина, улице Дальневосточной, Собино, Депутатской, проспекте Сиверсаглавном ж/д вокзале, улице Максима Горького, проспекте Театральном.

Также дончане смогут услышать песни военных лет и узнать о том, чем жил город в 1941-1945 годах на улице Закруткина, Ченцова, 14-й Линии, площади Толстого, 26-й и 28-й Линии, а также улице 1-й Конной Армии и вокзале Сельмаш.

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