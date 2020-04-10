В ЦРБ Белой Калитвы откроют моногоспиталь для пациентов с коронавирусом
В Ростовской области планируют развернуть очередной госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом. Лечебное учреждение организуют в Белокалитвинской центральной районной больнице. Об этом 13 апреля сообщили в правительстве региона.
Госпиталь развернут на базе инфекционного отделения ЦРБ. Здесь будет 60 коек для пациентов с COVID-19. На эти цели из областного бюджета выделили более 13 миллионов рублей. Планируется приобрести мебель, инвентарь, оборудование, технику и средства индивидуальной защиты медиков. Моногоспиталь должен начать работу уже после 20-х чисел апреля. Сюда будут доставлять пациентов из Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского, Советского, Обливского, Милютинского, Кашарского и Боковского районов.
Ранее сообщалось, что госпитали развернули на базу Ростовской и Азовской больниц.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Ростовской области зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели пятеро.