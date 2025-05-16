В центре Ростова возобновили работу светофоров

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В центре Ростова-на-Дону возобновлена подача электроэнергии к светофорам. Как сообщают официальные источники, 16 мая в середине дня в центральной части донской столицы случилось внеплановое отключение электролинии, охватывающее район между Ворошиловским проспектом, улицами Максима Горького и Красноармейской, а также проспектом Соколова.В результате инцидента было нарушено электроснабжение светофоров в центре города. По данным прессы, их нерабочее состояние спровоцировало возникновение заторов на дорогах.На текущий момент подача электричества к светофорным объектам восстановлена в полном объеме.