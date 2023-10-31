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В центре Ростова неработающий светофор создает большую опасность для пешеходов

В центре Ростова неработающий светофор создает большую опасность для пешеходов
В Ростове неработающий светофор создает опасность для пешеходов. Соответствующая жалоба появилась на сайте Благоустройство города 31 октября.

По словам горожан, светофор расположен на пересечении Буденновского, 10/5 и Баумана, 6б. В течение двух недель пешеходы рискуют угодить под колеса авто. На кадрах видно, что указатель перестал гореть.

- Неисправен светофор для пешеходов, - добавили ростовчане.

Несмотря на неработающий указатель, водители не уступают дорогу людям. Риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.

Пешеходам следует быть внимательнее на участке или переходить проезжую часть в другом месте.
Фото: Благоустройство
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