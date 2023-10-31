В центре Ростова неработающий светофор создает большую опасность для пешеходов

Фото: Благоустройство

В Ростове неработающий светофор создает опасность для пешеходов. Соответствующая жалоба появилась на сайте Благоустройство города 31 октября.По словам горожан, светофор расположен на пересечении Буденновского, 10/5 и Баумана, 6б. В течение двух недель пешеходы рискуют угодить под колеса авто. На кадрах видно, что указатель перестал гореть.- Неисправен светофор для пешеходов, - добавили ростовчане.Несмотря на неработающий указатель, водители не уступают дорогу людям. Риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.Пешеходам следует быть внимательнее на участке или переходить проезжую часть в другом месте.