Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители пожаловались на сломанный светофор на Сельмаше

В Ростове жители пожаловались на сломанный светофор на Сельмаше
В Ростове-на-Дону жители просят отремонтировать светофор в микрорайоне Сельмаш. Об этом горожане сообщили в соцсетях 25 июля.

По словам ростовчан, на улице Металлургической, возле поликлиники № 1, сломан светофор. На кадрах видно, что указатель горит и красным, и зеленым цветами. Ежедневно водители не могут понять, можно ли продолжать движение на участке.

Не исключено, что из-за сломанного светофора могут пострадать местные жители. Ежедневно на опасном участке проезжают сотни водителей. Таким образом, они подвергают свои жизни опасности. Риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.

Добавим, что с жалобой на неработающий светофор следует обращаться в Департамент автомобильных дорог.

Пока местным жителям следует быть внимательнее на дороге. Когда светофор снова начнет функционировать, в специализированных службах не сообщали.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.