В Ростове жители пожаловались на сломанный светофор на Сельмаше

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В Ростове-на-Дону жители просят отремонтировать светофор в микрорайоне Сельмаш. Об этом горожане сообщили в соцсетях 25 июля.По словам ростовчан, на улице Металлургической, возле поликлиники № 1, сломан светофор. На кадрах видно, что указатель горит и красным, и зеленым цветами. Ежедневно водители не могут понять, можно ли продолжать движение на участке.Не исключено, что из-за сломанного светофора могут пострадать местные жители. Ежедневно на опасном участке проезжают сотни водителей. Таким образом, они подвергают свои жизни опасности. Риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.Добавим, что с жалобой на неработающий светофор следует обращаться в Департамент автомобильных дорог.Пока местным жителям следует быть внимательнее на дороге. Когда светофор снова начнет функционировать, в специализированных службах не сообщали.