В ближайшие дни обесточат сотни домов в Ростове



Фото: Kazanfirst.ru

В Ростове в конце недели обесточат сотни домов. По информации «Донэнерго», отключение проводится на время техобслуживания оборудования.



Так, 27 и 28 июня с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:

- Славинской, в домах с 1 по 7 и с 10 по 14;

- Татарской, в домах с 64 по 70 и с 63 по 69;

- Касторной, в домах со 2 по 30 и с 1 по 29;

- 1-й Киргизской, в домах со 140 по 168 и с 99 по 114;

- 2-й Киргизской, в домах с 98 по 110 и со 129 по 151;

- Мезенском, в домах со 2 по 16 и с 79 по 79а;

- Республиканской, в домах с 97 по 135 и со 108 по 132, 136;

- Подпольном, в домах с 1 по 3, 13;

- Гусева, в домах со 106 по 122;

- Минераловодской, в домах с 80 по 146 и со 101 по 165;

- Перовском, в домах с 33 по 35 и с 34 по 36;

- Собино, в домах с 98 по 142 и со 113 по 131;

- Чухновском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 12;

- Самарском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 22.



В четверг, 27 июня, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:

- 18-я Линия, в домах 12/73, 67, 67/1, 67, 69, 73/12 и с 90 по 98;

- Лекальной, в домах с 10 по 12;

- Больничном, в домах с 1 по 27;

- Лечебном, в домах с 21 по 27 и с 18 по 28;

- 20-я Линия, в домах 50, 54, 60;

- Ченцова, 77.



С 9 до 18 часов в этот же день электричество отключат на улицах и в переулках:

- Бакланова, 8;

- 2-й Володарского, в домах со 185 по 233;

- Дубовского, в домах с 17 по 27, 42;

-Думчева, 7, в домах с 10 по 12;

- 1-й Круговой, 92, 86;

- Кузнечной, в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;

- Лосева, в домах с 8 по 10;

- Магнитогорской, в домах со 101 по 109 и со 176 по 196;

- Минаева, в домах с 29 по 55 и с 30 по 54, 21;

- Портовой, в домах с 250 по 234, 263/76, 257/27 и с 273 по 319;

- 1-м Поселковом, в домах с 12 по 14;

- 2-м Поселковом, в домах с 11 по 13 и с 44 по 50;

- Туроверова, в домах с 17 по 19;

- Бойцовском, в домах с 11 по 25 и с 28 по 40;

- Войкова, в домах 180а, 180б, со 180 по 182, а также с 241 по 245;

- Железнодорожный Верхний проезд, в домах с 39 по 85;

- Магнитном, в домах с 5 по 15 и с 18 по 20;

- Матросова, в домах со 2 по 54, с 3 по 47, 16б;

- Пограничном, в домах с 1 по 3;

- Рабфаковском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 16;

- Синявском, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Туристском, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;

- Чичеринском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 18.



28 июня с 10 до 16 часов света не будет на улицах, в переулках и на проспекте:

- Козлова, в домах с 53 по 61 и с 54 по 60;

- Нефедова, в домах с 59 по 61;

- Братском, в домах со 117 по 123, 146;

- Доломановском, в домах со 114 по 118;

- Халтуринском, 163;

- Серафимовича, в домах с 35 по 47 и с 38 по 44;

- Островского, в домах с 31 по 35, 34;

- Буденновском, в домах с 17 по 19;

- Темерницкой, в домах с 37 по 41.