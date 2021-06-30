Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится ливень с градом

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится ливень с градом

В ближайшее время в Ростовской области ожидают шторм. Об этом сообщили специалисты Росгидрометцентра 2 июля.

Сильные ливни с грозой ждут дончан 2 июля с 14:00 до 16:00. Ветер поднимется до 24 метров в секунду. Кроме того, с 3 по 5 июля шторм обещают в районе Таганрогского залива. В связи с этим синоптики не рекомендуют выходить на улицу без необходимости.

Напомним, ранее Rostov.ru писал о чрезвычайной пожароопасности. Высокую вероятность возгорания специалисты прогнозировали с 25 июня по 2 июля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.