В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится ливень с градом
В ближайшее время в Ростовской области ожидают шторм. Об этом сообщили специалисты Росгидрометцентра 2 июля.
Сильные ливни с грозой ждут дончан 2 июля с 14:00 до 16:00. Ветер поднимется до 24 метров в секунду. Кроме того, с 3 по 5 июля шторм обещают в районе Таганрогского залива. В связи с этим синоптики не рекомендуют выходить на улицу без необходимости.
Напомним, ранее Rostov.ru писал о чрезвычайной пожароопасности. Высокую вероятность возгорания специалисты прогнозировали с 25 июня по 2 июля.