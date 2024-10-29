В Батайске житель приютил во дворе дикую утку

Фото: DonDay

Житель Батайска Андрей Кравцов приютил в своем дворе дикую утку. Об этом сообщает Donday.ru.Горожанин 27 октября пришел домой с работы, зашел домой и услышал странный шорох.– Я зашел домой и пошел на кухню выпить воды. И тут обратил внимание, что за окном слышны какие-то странные звуки и шорохи. Как будто кто-то ходит по двору…Андрей включил свет, вышел на улицу и увидел дикую утку, которая сидела на лужайке рядом с небольшим фонтанчиком и прудом. Хозяин дома решил не тревожить птицу и не выгонять ее. Но утром обнаружил, что утка сидит на том же месте.- Когда дети увидели птицу, то их восторгу не было предела, - рассказывает батайчанин. – Мы решили, что раз утка у нас, надо позаботиться о ней. Сходили в магазин, купили миски для еды и воды. Изучили в интернете их привычки.Оказалось, новой жительницей дома стала утка кряква. Она отбилась от стаи и приземлилась, увидев воду. На территории дети вместе папой хотят построить утке домик рядом с водой.Как сообщил ростовский зоолог Павел Айгишев, если утка визуально здорова, можно выпустить ее на любой водоем с такими же утками. Также ее можно поселить в сарае или небольшом флигеле, рядом установить большой таз с водой. У кряквы должен быть доступ к воде и еде.