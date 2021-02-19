Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области спасатели освободили утку, застрявшую в водоеме: видео

В Ростовской области спасатели освободили утку, застрявшую в водоеме: видео
В донском регионе спасатели освободили запутавшуюся в водорослях утку. Инцидент произошел утром 20 февраля в Неклиновском районе.

В соцсетях опубликовали видео, снятое возле реки Миус. Утка не могла высвободиться из-за водных растений. Течение было слишком сильным. Еще несколько минут – и спасти птицу уже было бы невозможно.

К счастью, рядом проезжали спасатели, имеющие при себе водолазный костюм. Один из них опустился под воду и смог освободить измученную утку.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.