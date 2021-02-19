В Ростовской области спасатели освободили утку, застрявшую в водоеме: видео

В донском регионе спасатели освободили запутавшуюся в водорослях утку. Инцидент произошел утром 20 февраля в Неклиновском районе.В соцсетях опубликовали видео, снятое возле реки Миус. Утка не могла высвободиться из-за водных растений. Течение было слишком сильным. Еще несколько минут – и спасти птицу уже было бы невозможно.К счастью, рядом проезжали спасатели, имеющие при себе водолазный костюм. Один из них опустился под воду и смог освободить измученную утку.