В Батайске женщина во время драки с подругой сломала ногу

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В Батайске женщина сломала ногу, когда дралась с подругой. Происшествие случилось еще в мае 2023 года в многоэтажке на улице Ленина, а приговор обидчице вынесли в феврале нынешнего года.В тот злополучный день подруги устроили домашние посиделки. Во время застолья женщины заговорили о мужчинах. Одна из них приревновала своего возлюбленного к подруге. Между батайчанками начался конфликт. Приятельница решила уйти. Когда обувалась, то психанула и бросила сапог в лоб обидчице. После чего между ними завязалась драка. Версии женщин о том, что затем случилось, расходятся. Одна из подруг утверждает, что получила сильный удар сушилкой для белья, из-за чего сломала ногу. По версии другой, женщина сама упала с лестницы и получила перелом.Пострадавшую доставили в больницу. Ей провели операцию и наложили гипс. Подруга, чтобы загладить вину, перечислила больной 100 тысяч рублей. Пострадавшая приняла деньги, но просила в пять раз больше. Дело дошло до полиции, и в отношении батайчанки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В феврале этого года состоялось заседание суда.Женщину признали виновной, но дело закрыли в связи с примирением сторон, сообщает портал «Батайское время».