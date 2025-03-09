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В Батайске женщина спасла краснокнижную утку

В Батайске женщина спасла краснокнижную утку
В городе Батайске Ростовской области местная жительница спасла краснокнижную утку. Об этом рассказывает «Батайское время» 8 марта.

Татьяна шла по улице Куйбышева рядом с мировым судом. Она заметила, как уличная собака внимательно рассматривает что-то на земле. Подойдя ближе, Татьяна увидела утку с необычным клювом. Птица была обессилена и не могла убежать от собаки.

Тогда Татьяна забрала утку к себе домой. Птица доверилась спасительнице и позволила посадить себя в тазик с водой.

Дома Татьяна выяснила, что спасла краснокнижную черношейную поганку. После этого она передала птицу в один из приютов для птиц, где ей оказывают должный уход.
Фото: соцсцети.
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