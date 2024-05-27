В Батайске арестовали троих подозреваемых в похищении подростка

Фото: Батайское время

В Ростовской области заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении подростка и вымогательстве. Информацией поделились в региональном СУ СКР.Происшествие случилось в городе Батайске 18 мая. По версии следствия, приятели силой затолкали 17-летнего юношу в автомобиль и увезли в безлюдное место. Спустя время родителям парня стали поступать сообщения с требованием заплатить 500 тысяч рублей в обмен на сына. Родственники собрали половину суммы и скинули похищенному на карту.Предполагается, что подозреваемые приехали в Ростов, чтобы снять средства. Когда наличка оказалась у мужчина на руках, их задержали.Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – до 20 лет лишения свободы.