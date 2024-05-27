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В Ростовской области двое мужчин похитили подростка и требовали выкуп

В Ростовской области двое мужчин похитили подростка и требовали выкуп
В Батайске Ростовской области двое мужчин похитили подростка и требовали за него выкуп. ЧП случилось 18 мая в Батайске. Информацию об этом сообщает издание «Батайское время» со ссылкой на собственный источник.

В тот день 17-летний местный житель пошел из дома в магазин. По пути на него напали двое мужчин, затолкали в автомобиль и увезли. Когда юноша долгое время не возвращался домой, его родители забили тревогу. Вскоре они начали получать сообщения с требованием заплатить полмиллиона рублей в обмен на сына.

Родственники сумели собрать половину суммы. Затем они перевели средства на счет парня. Похитители отправились в Ростов, чтобы снять деньги. В донской столице их задержали полицейские. Теперь им грозит уголовная ответственность за похищение человека и вымогательство.

В ГУ МВД по Ростовской области пока официально не комментировали происшествие.
Фото: Батайское время
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