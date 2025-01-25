В Ростовской области собака, сбитая машиной, двое суток лежала в канаве

Фото: Оксана Свиридова

В Батайске Ростовской области волонтеры спасли собаку с переломом позвоночника, другими травмами и гематомами. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на зоозащитницу Оксану Свиридову.8 января на улице Октябрьской автомобиль сбил собаку. Она с трудом выбралась с проезжей части и спряталась в канаве. Несколько дней животное провело там, скуля и прося о помощи. На собаку обратила внимание женщина. Она хотела достать четвероногого, но не смогла самостоятельно это сделать. На помощь пришли еще люди.В итоге неравнодушные жители Батайска смогли спасти собаку и сразу же обратились к ветеринарам. Во время обследования специалисты обнаружили переломы позвоночника, трех ребер и тазобедренного сустава, обширные гематомы, а также проблемы с мочеиспусканием.- Это девочка, назвали Кудряшка, - рассказывает Оксана. - Как рассказали врачи, у нашей красавицы есть угроза, что она не сможет ходить, поскольку травмы очень серьезные.Кудряшке предстоит операция, которая даст ей шанс на здоровую жизнь. Однако стоимость хирургического вмешательства составляет десятки тысяч рублей.Пока собака находится в ветеринарной клинике, врачи делают всё возможное, чтобы помочь несчастному животному.