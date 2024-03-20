Экс-футболист ФК «СКА Ростов» Анатолий Тарасенко признался, что потерял миллионы на ставках

Фото: соцсети "Толя Офутболе"

Бывший футболист ФК «СКА Ростов» Анатолий Тарасенко рассказал, что проиграл миллионы на ставках. Соответствующее видеообращение спортсмен опубликовал в соцсетях 20 марта.- Я действительно играл, я очень долгое время был в этом безумии, делал много необдуманных поступков, - добавил Анатолий Тарасенко. - Ущерб, который я нанес людям, будет возмещен.В течение года футболист находился на реабилитации. Кроме того, спортсмен сообщил, что смог отдать уже 90% своих долгов.Напомним, после громкого скандала Анатолия Тарасенко выгнали из команды «СКА Ростов» с позором через 12 дней после заключения контракта.Нынешнее место работы футболист не оглашает.