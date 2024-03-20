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Экс-футболист ФК «СКА Ростов» Анатолий Тарасенко признался, что потерял миллионы на ставках

Экс-футболист ФК «СКА Ростов» Анатолий Тарасенко признался, что потерял миллионы на ставках
Бывший футболист ФК «СКА Ростов» Анатолий Тарасенко рассказал, что проиграл миллионы на ставках. Соответствующее видеообращение спортсмен опубликовал в соцсетях 20 марта.

- Я действительно играл, я очень долгое время был в этом безумии, делал много необдуманных поступков, - добавил Анатолий Тарасенко. - Ущерб, который я нанес людям, будет возмещен.

В течение года футболист находился на реабилитации. Кроме того, спортсмен сообщил, что смог отдать уже 90% своих долгов.

Напомним, после громкого скандала Анатолия Тарасенко выгнали из команды «СКА Ростов» с позором через 12 дней после заключения контракта.

Нынешнее место работы футболист не оглашает.
Фото: соцсети "Толя Офутболе"
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