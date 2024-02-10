В Ростовской области из-за ледяного дождя провода покрылись льдом в 4 сантиметра

Фото: Россети ЮГ

Неблагоприятные погодные условия продолжают бушевать в донском регионе. Мокрый снег и дождь привели к обледенению линий электропередач 10 февраля.Из-за ледяного дождя образовалась корка льда на линиях электропередач, толщина которой достигла уже 35 миллиметров. Кроме того, сильный снегопад с дождем создал множество чрезвычайных ситуаций. Остановлен общественный транспорт, дороги превратились в настоящий каток. Кроме того, поваленные сильным ветром деревья, падали на провода линий электропередач, вызывая аварии и оставляя множество городов без электричества и тепла. Как например Шатхы, где без электроэнергии и отопления остались тысячи людей.Однако специалисты компании "Россети Юг" прилагают все усилия для решения возникших проблем. Они активно информируют общественность о состоянии линий электропередач в условиях ледяного дождя и снегопада. Под их наблюдением установлено, что толщина льда уже превышает 35 миллиметров, что представляет серьезную угрозу для стабильности энергосистемы региона.